محافظ أسيوط يستقبل وزير البترول لتفقد مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني (صور)

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أسيوط ـ محمود عجمي:

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بمطار أسيوط الدولي، في زيارة للمحافظة لتفقد أعمال تنفيذ مشروع التكسير الهيدروجيني.

يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة ووزارة البترول لزيادة الاستثمارات والتوسع في المشروعات خلال الفترة القادمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد.

وكان في استقبال الوزير أيضًا ماجد مصطفى محمد الكردي، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، واللواء طيار أشرف عادل، مدير مطار أسيوط الدولي.

وأعلن محافظ أسيوط خلال اللقاء عن دعمه الكامل لمشروع مجمع التكسير الهيدروجيني الذي يقام على أرض المحافظة ويُعد أكبر مشروع لتكرير البترول يجري تنفيذه بصعيد مصر بتكلفة استثمارية بلغت 2.9 مليار دولار، وإضافة قوية لمعمل تكرير أسيوط الذي يعتبر الركيزة الأساسية حاليًا لتوفير ما بين 60 إلى 65% من احتياجات الصعيد وجنوب الوادي من المنتجات البترولية.

وأشار وزير البترول، إلى أن مجمع التكسير الهيدروجيني تبلغ طاقته الإنتاجية 2.9 مليون طن سنويًّا من السولار بالمواصفات الأوروبية، بالإضافة إلى النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 400 ألف طن سنويًّا والبوتاجاز بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 100 ألف طن سنويًّا علاوة على الفحم بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف طن سنويًّا والكبريت بطاقة إنتاجية 66 ألف طن سنويًّا منتجات ثانوية.