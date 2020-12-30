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"الصحة اليمنية": 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً ضحايا انفجارات مطار عدن

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"الصحة اليمنية": 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً ضحايا انفجارات مطار عدن "الصحة اليمنية": 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً ضحايا انفجارات مطار عدن
"رويترز" عن سكان قولهم: إنهم سمعوا دوي انفجار قرب قصر المعاشيق

أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن الحصيلة الأولية للانفجارات التي هزت اليوم الأربعاء مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل اليمنية الجديدة إليه، بلغت 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً.

نقلت وكالة "رويترز" عن سكان قولهم إنهم سمعوا دوي انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني بعد الهجوم على مطار عدن.
وحمل وزير الإعلام في حكومة هادي معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم.وزارة الصحة اليمنية انفجارات مطار عدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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