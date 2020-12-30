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السفير السعودي في اليمن: استهداف في مطار عدن يستهدف كل الشعب اليمني

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السفير السعودي في اليمن: استهداف الحكومة في مطار عدن يستهدف كل الشعب اليمني السفير السعودي في اليمن: استهداف في مطار عدن يستهدف كل الشعب اليمني

مصراوي Masrawy

05:26 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الرياض - (د ب أ)

قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الأربعاء، إن استهداف اليمنية عند وصولها مطار عدن عمل إرهابي جبان، يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية.

وأضاف آل جابر على تويتر أن الاستهداف يؤكد حجم الخيبة والتخبط التي وصل لها صانعو الموت والتدمير، نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية ومباشرتها للبدء في مهامها لخدمة الشعب اليمني.

وأكد السفير السعودي أن الاتفاق سيمضي قدما وسيتحقق السلام والأمن والاستقرار بعزيمة اليمنيين وحكومتهم الشجاعة، مشددا على أن التحالف بقيادة مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

ومع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن، في وقت سابق الأربعاء، وقعت ثلاثة انفجارات بقذائف هاون استهدفت المطار بعد قليل من هبوط طائرة تقل جميع الوزراء، باستثناء وزير الدفاع.

وحول سلامة الوزراء، قال السفير السعودي لدى اليمن "لم يتعرضوا لأذى"، وتم نقلهم إلى قصر المعاشيق في العاصمة اليمنية المؤقتة بعد الانفجار، مبيناً أنهم كانوا في الطائرة لحظة التفجير.

يشار إلى أن هذا الاستهداف جاء قبيل أن تستأنف الحكومة اليوم عملها، كما كان مقررا سابقا، في حين تواجه تلك الحكومة الجديدة التي يرأسها معين عبدالملك، وتتكون من 24 وزيرا، جملة من التحديات، على رأسها الملف الأمني في المناطق المحررة.

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مصراوي Masrawy

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