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الشرطة النرويجية: 21 مفقودًا إثر انهيار أرضي واسع جنوبى البلاد

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الشرطة النرويجية: 21 مفقودًا إثر انهيار أرضي واسع جنوبى البلاد الشرطة النرويجية: 21 مفقودًا إثر انهيار أرضي واسع جنوبى البلاد

مصراوي Masrawy

05:25 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

ستوكهولم - (د ب أ)

ذكرت الشرطة النرويجية، أنه لا يزال 21 شخصًا في عداد المفقودين، بعد انهيار أرضي واسع ضرب قرية "آسك" بجنوبى النرويج.

وقال روجر بيترسن، رئيس عملية الشرطة للصحفيين إنه يعتقد أن الأشخاص المفقودين من السكان المحليين.

وتابع "بما يكون هؤلاء أشخاصا، خرجوا لزيارة آخرين، في الجبال. وربما يكونوا أشخاصا تم إجلاؤهم.. لكن ربما يكونوا أشخاصًا داخل منطقة الانهيار الأرضي".

وضرب الانهيار الأرضي أسك، وهي قرية يقطنها حوالي 5000 شخص وتقع على بعد 40 كيلومترا شمال غربي أوسلو، في وقت مبكر من الصباح. وبحلول عصر اليوم لم تكن هناك تقارير عن سقوط قتلى.

ووردت أنباء عن إصابة عشرة أشخاص، من بينهم ستة نقلوا إلى المستشفى بإصابات متوسطة. وقال مسؤولو المستشفى إن بعضهم كان يعاني من انخفاض درجة حرارة الجسم.

وظلت إحدى المناطق التي ضربها الانهيار الأرضي غير مستقرة لدرجة أنه لا يمكن الوصول إليها إلا بمروحية. كما انخفض مدى الرؤية بسبب تساقط الثلوج.

وحذرت رئيسة الوزراء إرنا سولبرج التي زارت الموقع مع وزيرة العدل مونيكا مايلاند من أن عملية الإنقاذ قد تستغرق عدة أيام

وقالت سولبرج "إنها تجربة مثيرة أن أكون هنا وأن أرى صوراً من مكان الحادث والانهيار الأرضي بأكمله، وبالطبع معرفة أن هناك العديد من الأشخاص المفقودين".

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