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محافظ الشرقية يوضح حقيقة غلق المنشآت التجارية حتى صباح الجمعة

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محافظ الشرقية يوضح حقيقة غلق المنشآت التجارية حتى صباح الجمعة محافظ الشرقية يوضح حقيقة غلق المنشآت التجارية حتى صباح الجمعة

مصراوي Masrawy

05:08 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن ما جرى تداوله عن غلق المنشآت التجارية من العاشرة مساء اليوم الأربعاء وحتى صباح بعد غدٍ الجمعة، أمر غير صحيح ومحض شائعات.

وناشد المحافظ جموع المواطنين بعدم الانسياق وراء مروجو الشائعات المغرضة والأخبار المغلوطة التي تهدف لإثارة الرأي العام.

وطالب محافظ الشرقية، رواد ومتابعو صفحات التواصل الاجتماعي بتوخي الحيطة والحذر فيما ينشرونه من أخبار وتصريحات تخص الوضع الحالي أو غيره من موضوعات تتعلق بالصالح العام وتهم قطاع كبير من المواطنين، منوهًا بعدم الاعتداد بأي أخبار تنشر عن المحافظة إلا من خلال المتحدث الرسمي والصفحة الرسمية.

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