إصابة بلجيكيين ومترجم في حادث تصادم بقنا

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مصراوي Masrawy

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيب بلجيكيين ومترجم، اليوم الأربعاء، في حادث ملاكي مع ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي، بناحية مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من الدكتور بدوي السعيد، مدير مرفق الإسعاف، يفيد بإصابة 3 أشخاص، بينهم مترجم مصري، وبلجيكيين، إثر حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بمركز نقادة.

وبالفحص تبين أن المصابين هم كرستوف منجو، 33 عامًا، ومارلين إيمنويل، 29 عامًا، ومنتصر جاد محمد، 35 عامًا، جرى نقلهم إلى مستشفى القرنة في الأقصر.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.