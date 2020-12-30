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"صحة مكة" تغلق أقسام العناية المركزة لمستشفى خاص

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لوجود مخالفات جسيمة تمسّ سلامة قاطني البلد الحرام

عمد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، قرارًا للجنة المختصة في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة، لإغلاق قسمي العناية المركزة والعمليات بمستشفى خاص بمكة، لوجود مخالفات جسيمة تمس صحة وسلامة قاطني البلد الحرام.

من جانبه وجّه مساعد المدير العام للالتزام الدكتور حاتم بن عبد العزيز خوقير، لجنة معتمدة لتنفيذ القرار في حينه، وجرى إغلاق قسمَي العناية المركزة والعمليات ومنع استخدامهما إلا بعد تلافي الملاحظات ووقوف لجنة مختصة لتقييم الوضع والرفع بتوصياتها.

وأهابت الشؤون الصحية بالمنطقة للمنشآت الصحية بالتقيد بالإجراءات الصحية والتنظيمات التابعة لها، وعدم التهاون في اتخاذ أي تدابير قد تمسّ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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