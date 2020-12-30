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سفير المملكة لدى اليمن: استهداف "عمل إرهابي جبان"

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سفير المملكة لدى اليمن: استهداف الحكومة "عمل إرهابي جبان" سفير المملكة لدى اليمن: استهداف "عمل إرهابي جبان"
أكد أن الاعتداء أثبت تخبّط وخيبة "صانعي الموت والتدمير"

سفير المملكة لدى اليمن: استهداف الحكومة

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، السفير محمد آل جابر، أن استهداف اليمنية عند وصولها مطار عدن، هو "عمل إرهابي جبان" يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية، ويؤكد حجم الخيبة والتخبط التي وصل لها "صانعو الموت والتدمير"؛ نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية وبدء مباشرة مهامها لخدمة الشعب اليمني.

وقال "آل جابر": سيمضي الاتفاق قدمًا، وسيتحقق السلام والأمن والاستقرار بعزيمة اليمنيين وحكومتهم الشجاعة، والتحالف بقيادة المملكة مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن السفير محمد آل جابر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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