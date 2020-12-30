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القاهرة.. الإعدام شنقًا لمتّهمين في قضية مقتل "فتاة المعادي"

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القاهرة.. الإعدام شنقًا لمتّهمين في قضية مقتل "فتاة المعادي" القاهرة.. الإعدام شنقًا لمتّهمين في قضية مقتل "فتاة المعادي"

القاهرة.. الإعدام شنقًا لمتّهمين في قضية مقتل

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم الأول والثاني بالإعدام شنقًا في قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحي المعادي بالقاهرة، طبقًا لوسائل إعلام مصرية محلية.

كما قررت المحكمة معاقبة المتهم الثالث بالسجن سنة مع الشغل، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، وبراءة المتهم الرابع مما أسند إليه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد عبد اللطيف، وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوي، وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولمّا اقترب منها انتزع الآخر حقيبة ظهرها فحاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناريًّا وأبيض)، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.


بينما اتهمت "النيابة العامة" المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل؛ حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.محكمة جنايات القاهرة مقتل فتاة المعادي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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