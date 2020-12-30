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بالتعاون بين السياحة والهجرة.. جدولة جديدة لمواعيد سفر المصريين إلى الكويت

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بالتعاون بين السياحة والهجرة.. جدولة جديدة لمواعيد سفر المصريين إلى الكويت بالتعاون بين السياحة والهجرة.. جدولة جديدة لمواعيد سفر المصريين إلى الكويت

مصراوي Masrawy

05:09 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن جدولة رحلات المصريين المسافرين إلى دولة الكويت، عقب إعادة فتح الطيران الكويتي يوم 2 يناير، بحسب ما قررت السلطات الكويتية.

وبحسب بيان وزارة السياحة اليوم، كشفت وزيرة الهجرة عن تحديد مواعيد سفر جديدة لدولة الكويت للمصريين العالقين بالإمارات، مشيرة إلى أن الشركات قد أخطرت نحو أكثر من 1500 من المصريين العالقين بمواعيد سفرهم الجديدة.

وأكدت مكرم، على أنه سيتم نشر الجدول الخاص بالمواعيد الجديدة الخاصة بالمصريين العالقين بالإمارات، ومن لم يجد رحلته مدرجة بالجدول فعليه التواصل بالخط الساخن الذي خصصته وزارة السياحة والآثار لتلقي استفسارات وشكاوى المصريين العالقين، والعمل على حلها مع شركات السياحة، عبر رقم "19654"، ويقوم بإبلاغ اسمه "ثلاثي"، وَمسئول الشركة التي حجز بها، ورقَم جواز سفره، وتاريخ سفره القديم، وسيتم العمل على تحديد موعد جديد للسفر.

ومن جهته قال وزير السياحة والآثار، إن هناك دورا وطنيا على الشركات لتسهيل الإجراءات للمصريين العالقين بالخارج، وحل أي مشكلة لحين انتهاء الأزمة، والتنسيق فيما يتعلق بجدول الإخلاء أو مواعيد الرحلات، مشيدا بجهود التنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في التواصل بين الشركات وللتيسير على المصريين العالقين في طريقهم للكويت.

وفي السياق ذاته، طالبت وزيرة الهجرة، المصريين العالقين بتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، والتعاون لعبور هذه الأزمة الطارئة، واحترام القوانين والقواعد المطبقة في الدول المضيفة، حتى فتح الأجواء مجددا.

ومن جانبه، أوضح اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن إعادة جدولة الرحلات جاءت عقب التنسيق بين جهود وزارة الهجرة، ووزارة السياحة والآثار، تنفيذًا لتوجيهات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لحل مشكلات المصريين العالقين، ومخاطبة وزارة السياحة والآثار لشركات سفر المصريين للخارج، الوارد أسماؤهم في شكاوى المواطنين بالخارج، لترتيب تولي تلك الشركات تفويج وتنظيم سفر العالقين بدولة الإمارات ممن يمتلكون إقامات سارية بدولة الكويت.

وكان اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات قد استقبل أمس الدكتور مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، لتنسيق الجهود لحل مشكلات المصريين العالقين، ومخاطبة وزارة السياحة والآثار لشركات سفر المصريين للخارج، لتعديل رحلاتهم وجدولتها عقب إعادة فتح الطيران الكويتي.

وتعود البداية لإعلان دولة الكويت الشقيقة إعادة فتح أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها والمقرر له ٢ يناير 2021، حيث نجحت الوزارة، وبمساعدة وجهود مضنية من مؤسسة " الخير" و"بنك مصر" ورجال أعمال إماراتيين ومصريين، وبدعم الدكتور عباس السادات عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وبتنظيم وجهود الأستاذ مينا زاهر المحامي بالإمارات، في تسكين مئات العالقين.​

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