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مصراوي Masrawy

كتبت- شيرين صلاح:

تشهد مبيعات محلات المشغولات الذهبية ضعفا في الإقبال على الشراء رغم اقتراب موسم أعياد الميلاد، بحسب ما ذكره تجار ذهب تحدثوا لمصراوي.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن حركة البيع والشراء ضعيفة بالمحلات برغم اقتراب أعياد الميلاد هذا العام على عكس ما حدث في العام الماضي.

وأرجع نجيب تراجع الإقبال إلى إلغاء الاحتفالات والتجمعات هذا العام, نظرا لأزمة انتشار فيروس كورونا.

واتفق ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية, مع نادي نجيب، حيث قال إن اقتراب أعياد الميلاد لم ينشط حركة البيع بمحلات الذهب، مشيرا إلى حركة البيع والشراء ضعيفة خلال هذه الفترة.

وبحسب نادي نجيب، سجلت سعر جرام الذهب عيار 21, اليوم الأربعاء, نحو 819 جنيها.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 702 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 936 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6552 جنيهًا.

وذكر نجيب أن أعياد الكريسماس لم تنجح في تنشيط حركة البيع بالمحلات على الرغم من تراجع أسعار الذهب خلال فترة هذه الأعياد في الأيام الماضية وما قبلها.

ووفقا لقول التجار، تأثرت حركة البيع والشراء بسوق الذهب بشكل عام خلال عام 2020 بأزمة كورونا، آملين أن تحدث انفراجة بالمبيعات خلال العام المقبل.