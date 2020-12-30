أخبار عاجلة

بالصور.. لجنة متخصصة تتفقد عزل أسوان وتتأكد من توفر أسطوانات الأكسجين -
غلق 8 محال ومطاعم في كفرالشيخ خالفت الإجراءات الاحترازية -
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة -
الجيش اليمني: مقتل وإصابة أكثر من ألف من الحوثيين في معارك بتعز خلال 2020 -
خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم -
قمة العلا.. قمة الصف الواحد -
‏وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح ضد كورونا -
وفاة أستاذة جامعية مصابة بكورونا في كفرالشيخ -
بالصور.. إغلاق 7 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة -
في أول أيام القرار.. 130 غرامة عدم ارتداء كمامة في المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مبيعات محلات الذهب في تعاني من الضعف رغم اقتراب أعياد الميلاد

Print
مبيعات محلات الذهب في مصر تعاني من الضعف رغم اقتراب أعياد الميلاد مبيعات محلات الذهب في تعاني من الضعف رغم اقتراب أعياد الميلاد

مصراوي Masrawy

04:51 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتبت- صلاح:

تشهد مبيعات محلات المشغولات الذهبية ضعفا في الإقبال على الشراء رغم اقتراب موسم أعياد الميلاد، بحسب ما ذكره تجار ذهب تحدثوا لمصراوي.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن حركة البيع والشراء ضعيفة بالمحلات برغم اقتراب أعياد الميلاد هذا العام على عكس ما حدث في العام الماضي.

وأرجع نجيب تراجع الإقبال إلى إلغاء الاحتفالات والتجمعات هذا العام, نظرا لأزمة انتشار .

واتفق ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية, مع نادي نجيب، حيث قال إن اقتراب أعياد الميلاد لم ينشط حركة البيع بمحلات الذهب، مشيرا إلى حركة البيع والشراء ضعيفة خلال هذه الفترة.

وبحسب نادي نجيب، سجلت سعر جرام الذهب عيار 21, اليوم الأربعاء, نحو 819 جنيها.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 702 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 936 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6552 جنيهًا.

وذكر نجيب أن أعياد الكريسماس لم تنجح في تنشيط حركة البيع بالمحلات على الرغم من تراجع الذهب خلال فترة هذه الأعياد في الأيام الماضية وما قبلها.

ووفقا لقول التجار، تأثرت حركة البيع والشراء بسوق الذهب بشكل عام خلال عام 2020 بأزمة كورونا، آملين أن تحدث انفراجة بالمبيعات خلال العام المقبل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

26 وفاة و903 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الاردن

بريطانيا تسجل 54 ألفًا و99 إصابة و454 وفاة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 54 ألفًا و99 إصابة و454 وفاة بفيروس كورونا

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

شبكة عيون الإخبارية