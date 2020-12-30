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"الطيران المدني": تكثيف التدابير الاحترازية والتعقيم بجميع المطارات لمواجهة "كورونا"

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"الطيران المدني": تكثيف التدابير الاحترازية والتعقيم بجميع المطارات لمواجهة "كورونا" "الطيران المدني": تكثيف التدابير الاحترازية والتعقيم بجميع المطارات لمواجهة "كورونا"

مصراوي Masrawy

04:49 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

أصدر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، تكليفًا إلى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، برفع سقف التدابير الاحترازية، وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير داخل صالات السفر والوصول والمرافق العامة بالمطارات المصرية.

وتضمن التكليف توفير جميع المعدات الحديثة التي تعمل على مدار الساعة داخل المطارات كافة؛ بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي المطارات المصرية، مع توفير فرق ميدانية تقوم بعمليات التطهير والتعقيم على مدار الـ24 ساعة، بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والسكان، باستخدام مواد صديقة للبيئة، وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية.

وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا التكليف يأتي في إطار استمرار تنفيذ خطة المصرية للوقاية من خطر ، واتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامة المواطنين.

وأضاف البيان: تقوم وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتدقيق في تطبيق أفضل الممارسات الاحتياطية والتدابير الوقائية بمواقع العمل المختلفة بالمطارات المصرية؛ بهدف مكافحة الفيروس والحد من انتشاره.

وتابعت الوزارة في بيانها: تشمل عمليات التعقيم جميع البوابات والحواجز والحوائط وكاونترات إنهاء إجراءات السفر، وكباري التحميل وكراسي الانتظار، إضافة إلى كاونترات الجوازات وأجهزة التفتيش الأمني وسيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة ودورات المياه.

وشدد وزير الطيران على الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتوفير مطهرات الأيدي والسوائل المعقمة في نقاط ثابتة، مع الالتزام بارتداء الكمامة والقفاز داخل الصالات.

وصرح وزير الطيران بأن جميع المطارات المصرية تلتزم بتطبيق كل المعايير العالمية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، في ما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا دعم الدولة المصرية الدائم لقطاع الطيران؛ لمواجهة آثار الفيروس وتداعياته على هذا القطاع الحيوي، الذي يعد أحد القطاعات المهمة المساهمة في النمو الاقتصادي المصري.

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مصراوي Masrawy

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