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: إنتاج أكثر من مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك ــ V"

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روسيا: إنتاج أكثر من مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك ــ V" : إنتاج أكثر من مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك ــ V"

مصراوي Masrawy

04:59 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

موسكو - أ ش أ

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف عن إنتاج أكثر من مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك ــ V" ضد داخل .

وقال مانتوروف، في مقابلة مع قناة "روسيا - 24" التلفزيونية اليوم الأربعاء، إنه بحلول نهاية العام الجاري، سيتم إدخال أكثر من مليون جرعة في التداول المدني، مما سيسمح لنا بضمان إمداد مناسب لمناطق البلاد بهذا اللقاح.

وتابع وزير الصناعة والتجارة الروسي "منذ بداية الإنتاج حتى يومنا الحاضر، أنتجنا أكثر قليلاً مما خططنا له في البداية، وحدث هذا بسبب إيجاد التقنيات، التي تسمح لنا بالتوسع في الإنتاج".

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