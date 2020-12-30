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شاهد.. استعدادات أجهزة الأمن لتأمين احتفالات عيد الميلاد

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شاهد.. استعدادات أجهزة الأمن لتأمين احتفالات عيد الميلاد شاهد.. استعدادات أجهزة الأمن لتأمين احتفالات عيد الميلاد

مصراوي Masrawy

04:53 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

أنهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة تحسبا لأية حالة طارئة مع اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية من المستجد.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لن تسمح بأية ممارسات من شأنها الخروج على القانون، ولن تتوانى في التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين، حفاظاً على ما تم تحقيقه من مكتسبات على جميع الأصعدة.

ووجه وزير الداخلية، تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم في توجيه كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطني المنوط بهم في حفظ الأمن .

ووجه وزير الداخلية برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشدداً على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية ، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، مؤكداً على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة، اعتماد خطط مستدامه لانتشار القوات.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عقد اجتماعا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفاعليات التي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد والتي يُعد من أبرزها أعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادي، استضافة لبطولة لكرة اليد.

وتابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين، وانتشار القوات .

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