أمير تبوك يقف على استعدادات المنطقة لاستقبال لقاح فيروس كورونا

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أثنى على ما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم متواصل

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه، اليوم، الأربعاء، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

واطلع أمير تبوك، خلال اللقاء على تقرير مفصل عن آخر استعدادات الشؤون الصحية بالمنطقة، لاستقبال لقاح فيروس كورونا.

كما اطلع على تجهيزات وإجراءات الشؤون الصحية بالمنطقة، في مركز اللقاح بتبوك.

وأثنى أمير المنطقة، على الجهود التي يبذلها منسوبو "صحة تبوك"، منوهاً بما يلقاه المواطنون والمقيمون في المملكة من رعايةٍ واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم متواصل.

من جانبه، ثمّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من الأمير فهد بن سلطان، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز