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"لولو" تكشف عن عروض "الحدث الكبير" بمناسبة نهاية العام

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"لولو" تكشف عن عروض "الحدث الكبير" بمناسبة نهاية العام "لولو" تكشف عن عروض "الحدث الكبير" بمناسبة نهاية العام
خصومات كبرى على تشكيلة واسعة من المنتجات.. هنا التفاصيل

أعلنت شركة "لولو" ، رائدة تجارة التجزئة، عن عروضها لنهاية العام، "الحدث الكبير"، الذي يوفر خصومات كبرى على تشكيلة واسعة من المنتجات في قسم الإلكترونيات، الجوالات، الأزياء ومنتجات البقالة و المنتجات الطازجة.

وقال المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شهيم محمد: نحن متحمسون لبدء واحد من عروضنا الكبرى التي طال انتظارها خلال موسم التسوق قبل نهاية العام. حيث يمكن لعملائنا توقع خصومات كبرى على مختلف الأقسام الرئيسة مثل التقنية و الأزياء و الأجهزة الكهربائية وحتى منتجات البقالة.

وأضاف: لقد قمنا بتعزيز متجرنا الإلكتروني مع عروض حصرية خاصة به و توصيل مجاني للطلبات فوق 299 ريالاً.

وأردف "محمد": عروض الحدث الكبير توفر لكم خصوماً مذهلة على الأزياء مع قسائم حصرية بقيمة 50 ريالاً عند كل عملية شراء بقيمة مائة ريال، وهذا العرض فقط على الأزياء، الأحذية والحقائب النسائية والإكسسوارات وإكسسوارات الأطفال، وهو متوفر في جميع فروع لولو في أنحاء المملكة.

وأشار إلى أن هذا العرض يستمر حتى 3 يناير 2021, و ستتوفر العروض في أكثر من 17 فرع حول المملكة ومن خلال الموقع الإلكتروني: www.lululhypermarket.com وكجزء من المنتجات عالية الجودة.
وتابع: "لولو" دائماً تضمن التسوق الآمن من خلال إجراءات السلامة والصحة المتخذة، عبر طرق الدفع بدون تلامس مع ضمان سلامة الموظفين والتعقيم المستمر للمخازن وسيارات التوصيل.شركة لولو السعودية الحدث الكبير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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