بعد تغيبه ليومين.. العثور على جثة طفل في بيارة صرف بالسويس

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السويس– حسام الدين أحمد:

عثر أهالي قرية الألبان في السويس على جثة طفل غارق في بيارة صرف صحي بالقرية، وانتشل الأهالي الجثمان، وجرى إيداعه ثلاجة حفظ الموتى.

كان اللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجناين اليوم الأربعاء، بالعثور على الطفل عبدالله حسن غريب 8 أعوام، غارقًا داخل بيارة صرف صحي غير مغطاة بنطاق قرية الألبان الجديدة.

وأفادت التحريات وسؤال الشهود العيان، أن الطفل تغيب منذ يومين عن أسرته التي بحثت عنه بمحيط المنزل، ولم يتوقعوا سقوطه في بيارة الصرف، إلا أن بعض المتطوعين من الأهالي بحثوا عنه عند خط البيارات ووجدوه غارقًا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.