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تطوير 68 قرية في أسوان ضمن البرنامج الرئاسي الشامل

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تطوير 68 قرية في أسوان ضمن البرنامج الرئاسي الشامل تطوير 68 قرية في أسوان ضمن البرنامج الرئاسي الشامل

مصراوي Masrawy

04:54 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أسوان– إيهاب عمران:

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رؤساء المدن والقرى المستهدفة في البرنامج الرئاسي الجديد للتطوير الشامل لـ 1500 قرية على مستوى 22 محافظة، لبحث ومتابعة آليات وأساليب تنفيذ البرنامج الرئاسي داخل قرى إدفو وكوم أمبو، بإجمالي 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفي و62 منطقة سكنية تضم 893.5 ألف نسمة.

وأكد اللواء أشرف عطية أنه يتابع بشكل دقيق لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج، والذي يعتبر بمثابة نقلة نوعية تستهدف تغيير وجه الحياة والنهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى والتجمعات الريفية والذي يمثل معظم سكان الجمهورية.

ووجه المحافظ بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية للإسراع في إنهاء عمليات الطرح والإسناد وغيرها من الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

وأشار عطية، إلى أن ذلك يتزامن مع تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي تشمل مرحلتين بإجمالي 83 مشروعًا بمختلف القطاعات باعتمادات 280.7 مليون جنيه، وجاري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروعًا باستثمارات 82.7 مليون، وجاري طرح مشروعات المرحلة الثانية بإجمالي 53 مشروعًا باعتمادات 198 مليون جنيه، فضلًا عن تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" لتخفيف الأعباء عن كاهل غير القادرين من الفئات الأكثر احتياجًا.

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