"الزراعة" تطلق التشغيل التجريبي لمنظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بالحجر الزراعي

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنها أطلقت، اليوم الأربعاء، التشغيل التجريبي لمنظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بالحجر الزراعي المصري، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه تم البدء في أول مرحلة من تكويد المزارع إلكترونيًّا بالتعاون مع مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربي.

وناشد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي كل الشركات والجهات المعنية بتصدير واستيراد الحاصلات الزراعية، بالإسراع في التسجيل وتفعيل حساباتها على موقع الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، عبر الرابط:(اضغط هنا)

وأوضح العطار أن تلك المنظومة تستهدف رفع القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية، فضلًا عن زيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وفتح أسواق خارجية جديدة، وزيادة الثقة في الحاصلات الزراعية المصرية، إضافة إلى رفع القيمة التسويقية للمنتج المصري.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إلى أن ذلك النظام سيسهم في تطوير المزارع؛ بحيث سيكون لكل مزارع برنامج خاص لإدارة مزرعته، يتم من خلاله إتاحة الإرشادات الزراعية حول المعاملات والممارسات الجديدة للمحصول في مواعيدها، بالإضافة إلى تطبيق نظم المكافحة المتكاملة للآفات، وتقليل استخدام المبيدات، وكذلك ضمان جودة الحاصلات الزراعية، فضلًا عن الرد على كل الاستفسارات وتقديم الاستشارات الفنية.