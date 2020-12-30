بعيار ناري.. القوى العاملة تكشف تفاصيل مقتل مدرس مصري على يد تلميذ سعودي

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، عن التفاصيل الكاملة حول مقتل مدرس مصري، بعيار ناري على يد شاب سعودي.

وبحسب بيان اليوم، وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات المصري الذي لقي حتفه إثر إصابته بعيار ناري، على يد شاب سعودي الجنسية، فضلا عن التواصل مع جهة عمل الضحية لحفظ حقوقه العمالية، بالتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التي تجري حاليًا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.

وتلقى الوزير، تقريرًا عاجلًا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، كشف فيه أن المتوفى مدرس ويدعى هـ. ع. س، من محافظة الفيوم -النزلة- مركز يوسف الصديق، وهو حاصل علي ليسانس الآداب والتربية شعبة اللغة الإنجليزية، ويعمل معلمًا بمدارس دليل التعلم الأهلية بمدينة السليل بالمملكة، وله زوجة وطفلان ويبلغ من العمر 35 عامًا.

وكشف رجائي، أنه كان قد حدث خلاف مع أحد الطلاب بالمدرسة التي يعمل بها على خلفية درجات التقييم للطالب، والذي يعرف عنه إثارته للمشكلات داخل المدرسة، وعند انتهاء العمل، ومغادرة المدرس مقر المدرسة فوجئ بالطالب ويدعي محمد مهدي الدوسري ويبلغ من العمر 13 عامًا، وأخيه خارج المدرسة بانتظاره وبعد مشادة كلامية بينهما باغته الطالب بطلق ناري أصابه في رأسه من الخلف ولاذا بالفرار، وتم نقل المدرس إلى المستشفى بالسليل بعد غيابه عن الوعي ولخطورة الإصابة تم تحويله إلى مستشفى الإيمان بالرياض، وتم إجراء عملية جراحية عاجلة وحجزه بالعناية المركزة بالمستشفى، وهو في غيبوبة كاملة استمرت لمدة خمسة أيام توفى بعدها، وتم نقل الجثمان إلى مجمع الملك سعود الطبي وإجراء الصفة التشريحية تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة.

كما كشف رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أنَّ الطالب الجاني تمّ القبض عليه وأخيه فور وقوع الحادث من قبل السلطات السعودية، وأدلي الطالب باعترافه بإطلاق النار على المدرس، وتم نقلة إلى دار الأحداث بالرياض لحين الانتهاء من التحريات والتحقيقات الجنائية.

وتواصل الملحق العمالي عبدالرحمن العامرى صاحب مدارس دليل التعلم الأهلية بمدينة السليل للتأكيد على مستحقات المدرس، والذي حضر إلى الرياض وقدم تعازيه للسفارة المصرية ولأهل المدرس، وتعهد بدفع مستحقات المتوفى المتمثلة في راتب آخر شهر ومكافأة نهاية الخدمة، فضلا عن تعهده بدفع تكاليف شحن الجثمان إلى مصر، إضافة إلي دفع رواتب المدرس باقي مدة العام الدراسي الحالي تقديراً منه للمدرس المتوفى، والذي كان يتمتع بمحبة زملائه وطلابه فى المدرسة.

وتتابع السفارة المصرية بالرياض والشئون القانونية ومكتب التمثيل العمالي بالرياض منذ بداية الحادث سير التحقيقات ومتابعة حالة المدرس بالمستشفى قبل الوفاة، وعلى تواصل مع عمه الذي كان متواجاً معه بالمستشفى وأبدى رغبته في شحن الجثمان إلى مسقط رأسه في مصر.