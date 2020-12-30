لم يعتمدوا إجازتها رغم إصابتها بـ"كورونا".. "أم مهند" صاحب مقترح مادة احترام الآخر تستغيث بوزير التعليم

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مصراوي Masrawy



كتب- أسامة علي:

قالت أسماء عيد حفني، معلم أول لغة إنجليزية بإدارة السلام التعليمية، بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ووالدة الطفل مهند عماد، صاحب اقتراح تدريس مادة احترام الآخر، إنها تستغيث بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت أسماء أنها أُصيبت بفيروس كورونا، وأجرت تحاليل وأشعة مقطعية، والتي أظهرت أن عينة المسحة "إيجابية" مختومة بالشعار (ختم النسر)، من مستشفى اليوم الواحد بمدينة نصر بتاريخ 25/12/2020.

وتابعت "أم مهند": " أردت عمل إجازة من مدرستي، فوجهوني إلى عيادات السلام التي أتبعها، وهناك وجهوني إلى مستشفى صيدناوي، وبعد ذهابي إلى مستشفى صيدناوي أرجعوني إلى عيادات السلام؛ لأنها الجهة التي أتبعها؛ وهي المسؤولة عن الإجازات".

وتابعت أم مهند: بعد عودتي إلى عيادات السلام، انتظرت طويلًا حتى قابلت مدير العيادات الذي عاملني بطريقة "فظّة" جدًّا، دون مراعاة مرضي وعدم قدرتي على الحركة والتنقل في ظروفي هذه، وقال لي: "اتفسَّحي شوية"، وأرجعي إلى مستشفى صيدناوي أو مستشفى ابن سندر، بدعوى عدم الاعتراف بنتيجة المسحة المختومة بالشعار!

وطالبت أسماء عيد، وزيرَ التربية والتعليم بوضع قرارات تسهِّل الحصول على الإجازة؛ حيث إنها مشكلة عامة عند كل المعلمين.