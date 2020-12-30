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"الصحة" في بيانها عن كورونا بالمملكة اليوم: (2705) حالات نشطة منها (387) حرجة

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"الصحة" في بيانها عن كورونا بالمملكة اليوم: (2705) حالات نشطة منها (387) حرجة "الصحة" في بيانها عن كورونا بالمملكة اليوم: (2705) حالات نشطة منها (387) حرجة
تم إجراء (36149) فحصًا مخبريًّا جديدًا

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (113) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (362601) حالة، من بينها (2705) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (387) حالة حرجة، كما تم تسجيل (170) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (353682) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6214) حالة، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة، لافتة النظر إلى أنه تم إجراء (36149) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من ، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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