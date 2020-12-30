الداخلية تعلن عن مد فترة تركيب الملصق الإلكتروني حتى 30 مارس 2021

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مد المهلة المحددة حتى 30 مارس 2021م كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات وانفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية، والتي يأتي ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم .. وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية منعاً لازدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية، واستجابة لمناشدات المواطنين للوزارة بمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني .

وتهيب الوزارة بالمواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.

وفى ذات الإطار تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن ما لكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر .. على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ويتم استخدام الخدمة على النحو التالي، تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر traffic.moi.gov.eg اختيار خدمات المركبات ، اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني، سداد رسوم الخدمة المطلوب.

هذا ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيراً لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط.. بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.