أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 5843 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2002 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و295 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 دراجات نارية مخالفة، و57 مخالفة شروط التراخيص، و31 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.