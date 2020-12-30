بدافع الانتقام.. سائق يشعل النيران بسيارة داخلها سيدة في المنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

أقدم سائق توك توك، اليوم الأربعاء، على إشعال النيران في سيارة بداخلها سيدة، إثر اصطدام مركبة المجني عليها بالدراجة النارية قيادة المتهم، بقرية ميت خاقان في شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وأكد "مصطفى البرعي" شاهد عيان، أن زجاج التوكتوك تهشم بفعل الارتطام، مادفع السائق إلى الهرولة من التوك توك تجاه سيارة السيدة، وسكب عليها مادة قابلة للاشتعال "بنزين" وأشعل فيها النيران.

وأضاف الشاهد: "تمكنا من إخراج السيدة وضبط السائق وتسليمه للشرطة".