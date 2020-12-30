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محافظ بورسعيد يلتقي أئمة المساجد ويشدد على الإجراءات الاحترازية

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محافظ بورسعيد يلتقي أئمة المساجد ويشدد على الإجراءات الاحترازية محافظ بورسعيد يلتقي أئمة المساجد ويشدد على الإجراءات الاحترازية

مصراوي Masrawy

03:51 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

بورسعيد- طارق الرفاعي:

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أئمة مساجد المحافظة في إطار متابعة الإجراءات الخاصة بالحد من المستجد، بحضور الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ.

وشدد المحافظ خلال اللقاء، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمساجد، وعدم التهاون في اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الفيروس المستجد، مؤكدًا أن الفترة الحالية تتطلب مزيد من الوعي والالتزام بما يحقق الصحة والسلامة العامة للمواطنين.

وأكد الغضبان على ضرورة الالتزام بالتباعد بين جموع المصلين وتهوية المساجد بشكل مستمر، وتوعية المواطنين بارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أنه بداية من الأحد المقبل سيجرى تفعيل غرامة الـ50 جنيهًا على من لا يلتزم بارتداء الكمامات.

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