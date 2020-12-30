شبورة حتى الضباب.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لأول 5 أيام من 2021

مصراوي Masrawy
03:47 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الخميس 31 ديسمبر وحتى الثلاثاء 5 يناير المقبل.
الخميس:
- شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.
الجمعة:
- شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.
السبت:
- شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.
الأحد:
- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.
الإثنين:
- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.
الثلاثاء:
- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.