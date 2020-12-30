شبورة حتى الضباب.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لأول 5 أيام من 2021

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الخميس 31 ديسمبر وحتى الثلاثاء 5 يناير المقبل.

الخميس:

- شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

الجمعة:

- شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

السبت:

- شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

الأحد:

- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

الإثنين:

- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

الثلاثاء:

- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.