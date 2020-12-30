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"الكهرباء": 22 ألفا و650 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

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"الكهرباء": 22 ألفا و650 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم "الكهرباء": 22 ألفا و650 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

مصراوي Masrawy

03:45 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

القاهرة- (أ ش أ):

قال مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأربعاء، بلغت 22 ألفا و650 ميجاوات..مشيرا الى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية،أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و700 ميجاوات مقابل 24 ألفا و400 ميجاوات أمس ، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و 100 ميجاوات .

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم,باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

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