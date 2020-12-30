"حماية المستهلك" يضبط مصنعًا بالقليوبية يقلد علامة تجارية شهيرة -صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك، إن فرع الجهاز بمحافظة القليوبية نجح بالتعاون مع إدارة التحريات بالقاهرة، عن ضبط مصنع أسلاك وخراطيم كهربائية يقوم بتقليد علامة تجارية شهيرة بمدينة باسوس مركز القناطر الخيرية، بالقليوبية.

وقال حسام الدين، فى بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن ضبط 2250 كجم شيكارة بلاستيك مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، و2000 ملصق مدون عليها علامة تجارية شهيرة، و10800 متر خرطوم و104 آلاف متر سلك، و3800 علامة مائية مزورة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يقف بالمرصاد ويتصدى لأية محاولة خداع أو غش المستهلكين أو الإضرار بسلامتهم وصحتهم؛ انطلاقًا من دوره الوطني الذي تم إنشاؤه من أجله، وهو صون وحماية حقوق المستهلكين، وسيعمل دائمًا على مواجهة كل الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ على وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لضبط الأسواق.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاستباقية التي يتخذها الجهاز لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين والحرص على صحة وسلامة المواطنين، وتأكيد اهتمام الدولة بتوفير السلع والمنتجات لكل المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وتنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة، والتصدي بكل حزم لكل الظواهر السلبية بالأسواق، والتي تضر بمصالح المواطن المصري.

وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أي شيء يمس سلامة المواطنين عن طريق الاتصال بالخط الساخن 19588، من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01577779999، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والموقع الإلكتروني للجهاز (اضغط هنا).