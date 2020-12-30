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أبو الغيط يُدين تفجير مطار عدن

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أبو الغيط يُدين تفجير مطار عدن أبو الغيط يُدين تفجير مطار عدن

مصراوي Masrawy

03:46 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

القاهرة - أ ش أ

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات التفجير الذي ضرب مطار عدن اليوم بعد وقتٍ قصير من هبوط طائرة تُقل أعضاء اليمنية الجديدة في البلاد، ونعى ضحايا الانفجار، متمنياً السلامة للجرحى.

وشدد أبو الغيط ،في بيان اليوم الأربعاء، على يدِ أعضاء الحكومة الجديدة ورئيسها الذين يقومون بمهمة شجاعة في وقتٍ بالغ الصعوبة من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن التفجير عملٌ إرهابي جبان يستهدف تخريب الاتفاق السياسي الذي جرى التوصل إليه مؤخراً برعاية الرياض، والذي تم بمقتضاه تشكيل الحكومة الجديدة ورأب الصدع مع المجلس السياسي الانتقالي بالجنوب، مشدداً على أن من يقف وراءه لا يُريد الخير لليمن وأهله ويسعى إلى تثبيت حال الفوضى وإرباك المشهد وإطالة معاناة اليمنيين.

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