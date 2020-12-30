أكثر من ألف حالة وفاة في ألمانيا جراء كورونا في يوم واحد

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مصراوي Masrawy

برلين - أ ش أ

أبلغ معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع جديد في حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا، حيث بلغ تعداد الوفيات 1129 حالة وفاة في غضون يوم واحد.

وطبقا لتقرير المعهد فإنه لأول مرة في ألمانيا، تم الإبلاغ عن أكثر من 1000 حالة وفاة خلال يوم واحد فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا، حيث كان الرقم القياسي السابق 962 حالة وفاة خلال 24 ساعة وتم تسجيله يوم الأربعاء الأسبوع الماضي.

وقد صرح وزير الصحة الألماني يانس شبان بأنه يتوقع استمرار الإغلاق في ألمانيا إلى ما بعد 10 يناير، مشيرا إلى أن ما تم رصده اعتبارًا من اليوم يفوق التوقعات ولذلك ربما يستمر الإغلاق حتى بعد التاريخ الذي كان قد تم تحديده في العاشر من يناير.