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تكلف المستشارة شيماء الحديدي بمباشرة إجراءات الاتهام أمام المحكمة التأديبية ببورسعيد

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تكلف المستشارة شيماء الحديدي بمباشرة إجراءات الاتهام أمام المحكمة التأديبية ببورسعيد تكلف المستشارة شيماء الحديدي بمباشرة إجراءات الاتهام أمام المحكمة التأديبية ببورسعيد

مصراوي Masrawy

03:43 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

حضرت صباح اليوم الأربعاء، المستشارة الدكتورة شيماء الحديدي، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية ببورسعيد.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، أن القرار في إطار السياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية نحو ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية طبقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.

ومن الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية"

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

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