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75 ألف طالب وطالبة في ينبع ينهون اختبارات الفصل الدراسي الأول "عن بعد"

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75 ألف طالب وطالبة في ينبع ينهون اختبارات الفصل الدراسي الأول "عن بعد" 75 ألف طالب وطالبة في ينبع ينهون اختبارات الفصل الدراسي الأول "عن بعد"
"العطوي": التعليم الرقمي توجه مستقبلي وضعت له المملكة بنية تحتية

75 ألف طالب وطالبة في ينبع ينهون اختبارات الفصل الدراسي الأول

أنهى أكثر من 75 ألف طالب وطالبة، اليوم الأربعاء، بمدارس تعليم ينبع، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجاري 1442هـ، "عن بُعد" بنجاح في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وهنأت إدارة تعليم ينبع الطلاب والطالبات على اكتمال الفصل الدراسي الأول، وأداء اختباراتهم بيسر وسهولة، مقدمةً شكرها لأولياء الأمور لمشاركتهم ومتابعتهم المستمرة، وإسهامهم في تهيئة البيئة المناسبة لمواصلة رحلتهم التعليمية.

وأكد مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي، أن التعليم الرقمي توجه مستقبلي وضعت له الرؤية الوطنية بنية تحتية ضمن برامج التحول الرقمي، فأصبح خارطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة في ظل جائحة لمواجهة تفشي الفيروس.

وأوضح مدير التعليم أنه منذ بدء العام الدراسي أطلقت وزارة التعليم بتوجيهات من القيادة الرشيدة، المشروع الوطني "منصة مدرستي"، نقلت بذلك المدرسة إلى المنزل بجهود منظومة عمل متكاملة على مستوى الإدارة والمجتمع التعليمي بالتعاون مع أولياء الطلاب والطالبات، فحقّقت بذلك نقلة نوعية للتعليم، تكاملت فيها الأدوار وتضافرت الجهود لتأصيل المفاهيم التقنية والسلوك الرقمي وبناء الشخصية الطموحة.

وقال "العطوي": إن مشروع منصة "مدرستي" آتى ثمارَه، ونجحت المنصة منذ البداية حتى نهاية أعمال الفصل الدراسي الأول في أن يتعوّد أولياء الأمور على المنصة الرقمية والقنوات البديلة التي حدّدتها وزارة التعليم لبناء جسور لمهارات التواصل والاتصال بين الطالب والأسرة والمدرسة، فنتج عن ذلك تحصيل دراسي؛ نجاحه في دلالاته ومؤشراته، وانتشرت الثقافة الرقمية لتحدث تغييرات في أنماط حياتنا وممارساتنا العملية والاجتماعية، كان أثره في المجتمع التعليمي واضحًا، وبنيت من خلاله المهارات والقيم والمعارف، وعولج الفاقد التعليمي وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.


وقدم مدير التعليم شكره للقيادة الرشيدة على الدعم السخي، ولوزارة التعليم وللمعلمين والمعلمات والقيادات المدرسية والمشرفين والمشرفات وأولياء أمور الطلاب "بنين- بنات" ولجميع من ساهم في نجاح سير العمل للفصل الدراسي الأول وأعمال الاختبارات.تعليم ينبع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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