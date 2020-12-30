لمواجهة كورونا.. محافظ دمياط تتفقد المخزن الرئيسي للأدوية- صور

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، زيارة مفاجئة إلى مقر المخزن الرئيسي للأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمديرية الصحة، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على الرصيد والمخزون الاستراتيجي لأدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا.

وتفقدت المحافظ أقسام المخزن وغرفة التبريد، واطمأنت على الالتزام بالاشتراطات الخاصة بتخزين الأدوية قبل توزيعها على المستشفيات، وكذا آلية العمل بالمخزن الذي يجري توريد احتياجاته من إدارة التموين الطبي بوزارة الصحة والسكان.

وعمل فريق إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري على حصر شامل لكافة الأدوية، والمستلزمات بالمخزن للتأكد من تغطية احتياجات الفترة المقبلة.

ووجهت الدكتورة منال عوض، تعليمات إلى المدير المسئول عن المخزن، بالتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، لتقديم بيان يومي بالرصيد المتاح من أدوية علاج كورونا.