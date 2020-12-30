مدير تعليم المنوفية يبحث ملف التعاقدات في مدارس التعليم الخاص

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

عقدت مديرية تعليم المنوفية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مديري مدارس التعليم الخاص بالمحافظة، بمقر قاعة "الفيديو كونفرانس" بديوان المديرية، بحضور هاني عنتر وكيل المديرية ومسئولي التعليم الخاص.

وشدد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، على مديري مدارس التعليم الخاص بضرورة تنفيذ المواد رقم 41 و42 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، والخاصة بعقود العاملين بها، وأكد سويد على الاستعداد لاستقبال امتحانات نصف العام يناير 2021 وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

كما استعرض مدير تعليم المنوفية، مع مديري المدارس، السلبيات التي رصدتها لجان متابعة إدارة التعليم الخاص بالمديرية في بعض المدارس الخاصة.