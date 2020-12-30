إغلاق 3 منشآت غذائية وتحرير 33 محضرًا في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بإدارات أولاد صقر، وكفر صقر، ومشتول السوق، شنت حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملات أسفرت عن ضبط 3 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، بمركز أولاد صقر، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، وجرى ضبط وإعدام 455 كيلو أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وجرى سحب 47 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 33 محضر جنحة صحية للمخالفين بمدن أولاد صقر، وكفر صقر، ومشتول السوق.