أخبار عاجلة

خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم -
قمة العلا.. قمة الصف الواحد -
‏وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح ضد كورونا -
وفاة أستاذة جامعية مصابة بكورونا في كفرالشيخ -
بالصور.. إغلاق 7 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة -
في أول أيام القرار.. 130 غرامة عدم ارتداء كمامة في المنيا -
"نجم" تتولى إدارة منظومة "منافذ" للتأمين على المركبات الأجنبية -
شيخ الأزهر يعزي الدكتور نصر فريد واصل في وفاة زوجته -
"آل عدوس " تحتفل بزواج "عبد المجيد "في أبها -
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إغلاق 3 منشآت غذائية وتحرير 33 محضرًا في الشرقية

Print
إغلاق 3 منشآت غذائية وتحرير 33 محضرًا في الشرقية إغلاق 3 منشآت غذائية وتحرير 33 محضرًا في الشرقية

مصراوي Masrawy

03:33 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي مكتب الأغذية بإدارات أولاد صقر، وكفر صقر، ومشتول السوق، شنت حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملات أسفرت عن ضبط 3 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، بمركز أولاد صقر، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، وجرى ضبط وإعدام 455 كيلو أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وجرى سحب 47 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 33 محضر جنحة صحية للمخالفين بمدن أولاد صقر، وكفر صقر، ومشتول السوق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

شبكة عيون الإخبارية