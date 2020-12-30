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صحة شمال سيناء: 3 وفيات جديدة وارتفاع عدد ضحايا كورونا لـ 63 حالة

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مصراوي Masrawy

03:29 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي وفاة 3 حالات جديدة من مصابي خلال تلقيهم العلاج بمستشفى العريش العام، ليرتفع إجمالي وفيات كورونا بالمحافظة إلى 63 حالة.

وصرح الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان الصحة، بإنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغسل والتكفين، بجانب دفن الحالات بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينتي العريش وبئر العبد، تحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد أسرهم.

وشن محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، حملة تطهير وتعقيم مكبرة على شوارع مدينة العريش والمحال التجارية والمصالح الحكومية، وفرضت المحافظة غرامات على مخالفي الإجراءات الوقائية لكورونا.

بيان

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