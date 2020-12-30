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أمن المنافذ: ضبط 7 قضايا تهريب.. وتنفيذ 185 حكمًا قضائيًا

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أمن المنافذ: ضبط 7 قضايا تهريب.. وتنفيذ 185 حكمًا قضائيًا أمن المنافذ: ضبط 7 قضايا تهريب.. وتنفيذ 185 حكمًا قضائيًا

مصراوي Masrawy

03:21 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية – مستلزمات طبية)، وفي مجال الأمن العام، ضبط 26 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

كما أسفر الجهود عن ضبط 1186مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 185 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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