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الفلبين تمنع دخول القادمين من أمريكا لظهور سلالة متحورة من كورونا

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الفلبين تمنع دخول القادمين من أمريكا لظهور سلالة متحورة من كورونا الفلبين تمنع دخول القادمين من أمريكا لظهور سلالة متحورة من كورونا

مصراوي Masrawy

03:22 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

مانيلا - أ ش أ

أعلن القصر الرئاسي في الفلبين، إدراج الولايات المتحدة ضمن قائمة الدول التي يُحظر دخول القادمين منها بسبب ظهور أول إصابة فيها بسلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار والتي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

من جهته.. قال وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكو -في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) اليوم الأربعاء- : "إنه سيتم منع القادمين من أية دولة تسجل إصابات بسلالة كورونا الجديدة المكتشفة في بريطانيا من دخول الفلبين مؤقتًا".

وبدورها.. أوضحت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير: "أن الوزارة ستمهل الولايات المتحدة حتى تخطر منظمة الصحة العالمية رسميًا بحالة الإصابة بسلالة كورونا المتحورة التي ظهرت في ولاية كولورادو أو أن تصدر إعلانًا رسميًا بخصوص ذلك قبل إدراجها في القائمة الرسمية للدول التي يحظر دخول القادمين منها".

ومن جانبه.. قال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي: "إن الدول التي يحظر دخول القادمين منها تتضمن الدنمارك وأيرلندا واليابان وأستراليا وإسرائيل وهولندا وهونج كونج وسويسرا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا ولبنان سنغافورة والسويد وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وكندا وإسبانيا".

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