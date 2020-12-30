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تركيا: اتفقنا مع واشنطن على تأسيس مجموعة عمل بشأن عقوبات "إس 400"

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تركيا: اتفقنا مع واشنطن على تأسيس مجموعة عمل بشأن عقوبات "إس 400" تركيا: اتفقنا مع واشنطن على تأسيس مجموعة عمل بشأن عقوبات "إس 400"

مصراوي Masrawy

03:17 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أنقرة - (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على تأسيس مجموعة عمل مشتركة بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا على صلة بشرائها منظومات الدفاع الجوي الروسية إس-400 .

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول إن المحادثات بدأت على مستوى الخبراء، وأن مجموعة العمل هذه قد تمهد الطريق لرفع العقوبات، التي تم فرضها في وقت سابق من هذا الشهر، إذا ما تمت معالجة المشكلات المتعلقة بالتوفيق بين أنظمة أسلحة إس-400 وأنظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأكد الوزير في الوقت نفسه على أن العقوبات "هجوم على حقوقنا السيادية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الشهر إدراج رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز وسرحات غانش أوغلو وفاروق ييغيت على قائمة عقوبات، وذلك على خلفية شراء تركيا لمنظومة إس- 400 الدفاعية الروسية.

وأكد تشاووش أوغلو استعداد تركيا في عام 2021 لتسيير العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة "بشكل أكثر سلامة"، مضيفا: "مستعدون لاتخاذ خطوات لحل المشاكل".

وقال إن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020، شهدت صعودا وهبوطا وخاصة مع اليونان وقبرص وفرنسا.

وأضاف: "مستعدون للسير بعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي في بيئة أكثر إيجابية العام المقبل، وننتظر من الاتحاد أن يكون كذلك".

وقال إن تركيا أثبتت للجميع أنه "لا يمكن القيام بأي فعالية في شرق البحر المتوسط بمعزل عن أنقرة".

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