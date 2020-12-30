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انتهت فترة عملهم.. جامعة الإسكندرية تكرم 4 عمداء كليات- صور

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انتهت فترة عملهم.. جامعة الإسكندرية تكرم 4 عمداء كليات- صور انتهت فترة عملهم.. جامعة الإسكندرية تكرم 4 عمداء كليات- صور

مصراوي Masrawy

03:15 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

كرم مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، 4 عمداء، لانتهاء فترة عمادتهم والتي امتدت 3 أعوام.

والمكرمون هم كل من "الدكتور أشرف ناظم، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، والدكتورة دينا مندور، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور طارق سرور، عميد كلية الزراعة سابا باشا".

وهنأ المجلس الدكتور أحمد عادل، لصدور القرار الجمهوري بتعينه عميدًا لكلية طب الأسنان.

وفي سياق آخر، وافق مجلس جامعة الإسكندرية على قبول التبرع المقدم من جامعة فاروس لمستشفى الحضرة الجامعي بقيمة 4 ملايين و110 آلاف جنيه.

وقرر المجلس ترقية 22 عضوًا بهيئة التدريس، 15 إلى وظيفة أستاذ، 7 إلى وظيفة أستاذ مساعد، ومنح 70 درجة دكتوراه، و111 درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

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