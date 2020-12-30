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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بـ"زراعي" أسيوط

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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بـ"زراعي" أسيوط إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بـ"زراعي" أسيوط

مصراوي Masrawy

03:13 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أسيوطـ محمود عجمي:
أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ميني باص، بمدخل قرية بني عدي على الطريق الزراعي بمنفلوط في أسيوط.
تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بانقلاب سيارة ووجود مصابين.
انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَن من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص رقم "9621 ن ب ص" إثر اصطدامها بميني باص رقم "6914 ي ج ر" علي الطريق الزراعي بقرى بني عدي.
أسفر الحادث عن إصابة "محي الدين. ط" 62 عامًا، و"محمد. ف. ع" 63 عامًا، و"مصطفى. ن.ر" 67 عامًا، و"عبدالناصر. ن.ر" 65 عامًا، و"يحيي. م. م" 69 عامًا، و"محمد. أ. ع" 55 عامًا.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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