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"السوق المالية" تعلن: إحالة (10) مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة لمخالفتهم لائحة سلوكيات السوق

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"السوق المالية" تعلن: إحالة (10) مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة لمخالفتهم لائحة سلوكيات السوق "السوق المالية" تعلن: إحالة (10) مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة لمخالفتهم لائحة سلوكيات السوق
لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق

أعلنت هيئة السوق المالية بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد (10) مشتبهاً بهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال قيامهم بالتداول (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة، ثم الترويج لآراء على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من خلال المعرف (@fawzi990)، والمعرف (@asm1414m)، وتطبيق (تيليجرام) من خلال المعرف (ALKING)، و المعرف (قناة أبو نايف) بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها، حيث شملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسهم (46) شركة مدرجة في السوق المالية خلال الفترة من 17/02/2020م وإلى 21/09/2020م.
وفي هذا الصدد تشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية، ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة .هيئة السوق المالية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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