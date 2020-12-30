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رئيس وزراء اليمن عن انفجار مطار عدن: لن يزيدنا إلا إصراراً على إنهاء الانقلاب

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رئيس وزراء اليمن عن انفجار مطار عدن: لن يزيدنا إلا إصراراً على إنهاء الانقلاب رئيس وزراء اليمن عن انفجار مطار عدن: لن يزيدنا إلا إصراراً على إنهاء الانقلاب
قال: جزء من الحرب على الدولة وعلى شعبنا العظيم.. الرحمة لشهدائنا

رئيس وزراء اليمن عن انفجار مطار عدن: لن يزيدنا إلا إصراراً على إنهاء الانقلاب

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تُشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم، ولن يزيدنا إلا إصراراً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": نحن وأعضاء في العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تُشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم، ولن يزيدنا إلا إصراراً على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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