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النيابة العامة تطرح تصورها عن أسباب وموعد قتل الإيطالي ريجيني

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النيابة العامة تطرح تصورها عن أسباب وموعد قتل الإيطالي ريجيني النيابة العامة تطرح تصورها عن أسباب وموعد قتل الإيطالي ريجيني

مصراوي Masrawy

03:01 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- طارق سمير:

طرحت النيابة العامة، تصورا عن أسباب وموعد قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وذكرت النيابة في بيان اليوم الأربعاء: "ثبت "للنيابة العامة المصرية" أن سلوك المجني عليه ريجيني وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، متخيرًا يوم 25 يناير لعام 2016 لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال "الأمن المصري" يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية.

وأوضحت أن المجهول خطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيًّا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري، وبالتزامن مع مجيء وفد اقتصادي لزيارة البلاد قتل المجني عليه وألقى جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه إليه.

وأكدت "للنيابة العامة" أنه الواقعة تؤكد وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة.

كان النائب العام أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة "بقطاع الأمن الوطني" في تلك الواقعة من الأوراق.

وأمر أيضا، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.

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