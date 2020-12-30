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بيانات رسمية لكورونا في : هبوط حاد لمؤشر التعافي.. والوفيات 5.5%

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بيانات رسمية لكورونا في مصر: هبوط حاد لمؤشر التعافي.. والوفيات 5.5% بيانات رسمية لكورونا في : هبوط حاد لمؤشر التعافي.. والوفيات 5.5%

مصراوي Masrawy

02:58 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020


كتب - أحمد جمعة:
واصل مؤشر التعافي من بمصر هبوطه من جديد ليصل إلى 82.1% حتى اليوم الأربعاء، بحسب البيانات الرسمية التي سجلتها وزارة الصحة والسكان، لحالات "كوفيد-19"، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 93.8% مطلع أكتوبر الماضي.

كانت وزارة الصحة سجلت أمس إصابة 1333 حالة جديدة بكورونا، و54 حالة وفاة، وتعافي 133 حالة؛ ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في 135233 حالة من ضمنهم 111040 حالة تم شفاؤها، و7520 حالة وفاة.

وبالتزامن مع ذلك، استقر مؤشر الوفيات عند مستوى 5.5%، فيما استمر تأرجح عدد الحالات اليومية بين 45 إلى 60 حالة في المتوسط.

كانت وزيرة الصحة هالة زايد قالت إن منحنى الإصابات في مصر بدأ في التصاعد منذ يوم ٣١ من شهر أكتوبر الماضي، كما يعد الأسبوع الحالي هو الأكثر تصاعدًا.

ولفتت إلى محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى في عدد الإصابات تليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة.

وطالبت المواطنين في تلك المحافظات بالالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما ناشدت أيضًا أصحاب الأعمال المصالح العامة والخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية في كافة أنحاء الجمهورية.

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