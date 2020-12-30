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"خارطة طريق العام الجديد" في اجتماع البابا تواضروس مع مجمع كهنة لوس أنجلوس

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"خارطة طريق العام الجديد" في اجتماع البابا تواضروس مع مجمع كهنة لوس أنجلوس "خارطة طريق العام الجديد" في اجتماع البابا تواضروس مع مجمع كهنة لوس أنجلوس

مصراوي Masrawy

02:56 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس عبر تطبيق زوم على الإنترنت، مجمع كهنة إيبارشية لوس أنجلوس، بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا سرابيون مطران الإيبارشية، والأنبا سوريال والأنبا أبراهام والأنبا كيرلس.

شارك في اللقاء أيضًا الدياكونيون (الشمامسة المكرسون) الذين يخدمون بلوس أنجلوس والشمامسة وزوجات الآباء الكهنة.

وتحدث قداسة البابا مع مضيفيه عن خارطة طريق للعام الجديد على المستويين الشخصي والرعوي، وذلك من خلال كلمات رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى: "اِسْهَرُوا. ٱثْبُتُوا فِي ٱلْإِيمَانِ. كُونُوا رِجَالًا. تَقَوَّوْا. لِتَصِرْ كُلُّ أُمُورِكُمْ فِي مَحَبَّةٍ." (١ كو ١٦ : ١٣ - ١٤).

وعقب انتهاء المحاضرة حرص قداسة البابا على الإجابة على أسئلة المشاركين في اللقاء الذي امتد لحوالي ساعتين.

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