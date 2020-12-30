أخبار عاجلة

خبيرٌ يشرح كيف تعمل "بصمة الدماغ" للكشف عن المُجرمين من طريقة تفكيرهم -
قمة العلا.. قمة الصف الواحد -
‏وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح ضد كورونا -
وفاة أستاذة جامعية مصابة بكورونا في كفرالشيخ -
بالصور.. إغلاق 7 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة -
في أول أيام القرار.. 130 غرامة عدم ارتداء كمامة في المنيا -
"نجم" تتولى إدارة منظومة "منافذ" للتأمين على المركبات الأجنبية -
شيخ الأزهر يعزي الدكتور نصر فريد واصل في وفاة زوجته -
"آل عدوس " تحتفل بزواج "عبد المجيد "في أبها -
المجلس الصحي السعودي يناقش السياسة الوطنية للأدوية في المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رئيس اليمنية: هجوم عدن لن يزيدنا إلا إصرارا

Print
رئيس الحكومة اليمنية: هجوم عدن لن يزيدنا إلا إصرارا رئيس اليمنية: هجوم عدن لن يزيدنا إلا إصرارا

مصراوي Masrawy

02:59 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

القاهرة - (د ب أ):
أكد معين عبد الملك، رئيس اليمنية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، أن الهجوم الذي وقع بمطار عدن اليوم الأربعاء لن يزيدهم إلا إصرارا على إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الاستقرار.
وكتب رئيس الوزراء، على حسابه الرسمي على موقع تويتر :"نحن وأعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا العظيم، ولن يزيدنا إلا إصرارا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات

تقرير ومؤشر إلكتروني.. إجراءان جديدان من الحكومة بشأن أكسجين المستشفيات

"الكمامة للجميع".. المواطنون يلتزمون بتعليمات الحكومة لمواجهة كورونا (صور)

"الكمامة للجميع".. المواطنون يلتزمون بتعليمات الحكومة لمواجهة كورونا (صور)

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

شبكة عيون الإخبارية