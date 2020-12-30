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قتلى وجرحى في انفجارات بالمطار الدولي في عدن

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قتلى وجرحى في انفجارات بالمطار الدولي في عدن قتلى وجرحى في انفجارات بالمطار الدولي في عدن

مصراوي Masrawy

02:57 م الأربعاء 30 ديسمبر 2020

صنعاء- (بي بي سي):

أفادت تقارير بوقوع انفجارات في مطار مدينة عدن اليمنية بعد وقت قصير من هبوط طائرة تقل أعضاء الجديدة في البلاد.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني محلي قوله إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب عشرات في الهجوم الذي حدث الأربعاء.

وأضاف مصدر أمني محلي أن ثلاث قذائف هاون سقطت في صالة المطار. وعرض التلفزيون السعودي الرسمي "إخبارية" صور لسيارات مدمرة وقد تحطم زجاجها، وأعمدة من الدخان الأبيض متصاعدة من مكان الحادث.

وتشكلت الحكومة الجديدة في محاولة لرأب الصدع الخطير بين العناصر الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والقوات الانفصالية الجنوبية.

ومن المفترض أن يكون الطرفان حليفين في الحرب ضد جماعة الحوثي المتمردة، التي تسيطر على جزء كبير من شمال اليمن.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن دوي انفجارين على الأقل "سُمع ... بينما كان أعضاء مجلس الوزراء يغادرون الطائرة".

وأضافت أن أعضاء الحكومة نقلوا على وجه السرعة إلى قصر المعاشيق الرئاسي في المدينة.

وهرعت سيارات الإسعاف والفرق الطبية إلى مكان الحادث لمعالجة العدد الكبير من المصابين في التفجيرات.

وأعلن عن التشكيلة الوزارية الجديدة في اليمن في وقت سابق من هذا الشهر، كجزء من اتفاقية سلام بوساطة سعودية بين الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات، الذي وقع قبل أكثر من عام.

وغادرت الحكومة عدن بعد أن سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة وسط اشتباكات دامية في صيف 2019.

وكان مقرها في المدينة الساحلية الجنوبية منذ عام 2015، بعد أن شن تحالف تقوده حملة قصف جوي على جماعة الحوثي المتمردة، التي سيطرت على العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام السابق.

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