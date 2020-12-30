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مصراوي Masrawy

كتبت – إيمان محمود

ظهر اليوم الأربعاء، كان مطار عدن الدولي على موعد مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، قبل أن يطغى الهلع على المشهد إثر وقوع انفجارات عنيفة هزّت أرجاء المدينة.

وأظهرت لقطات بثّتها قنوات فضائية عربية، وصول الطائرة التي تقِل الحكومة الجديدة وقادمة من الرياض، وبعد بضعة دقائق من هبوط الطائرة وقعت عدة انفجارات وسط هلع وفرار الحاضرين.

وتقول قناة "العربية" إن هناك ثلاثة انفجارات بقذائف هاون استهدفت المطار بعد قليل من هبوط الطائرة، موضحة أن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة.

وأضافت العربية نقلاً عن مراسلها في مطار عدن، إن الحادث أسفر عنه عدد كبير من القتلى والجرحى من بينهم نائب وزير النقل في عدن وسؤول آخر محلي، وعدد كبير من الطواقم الإعلامية التي كانت بانتظار الطائرة.

من جانبها، قالت "سكاي نيوز عربية" إن هناك انفجارين وقعا في المطار، أحدهما استهدف مدرج المطار والآخر صالة مطار عدن. وأدى أحدهما، الذي وقع بالقرب من المنطقة التي يتواجد فيها الصحفيون، مشيرة إلى إصابة مصورها داخل الحدث.

وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبد الحفيظ، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الانفجاران أسفرا عن وقوع قتلى وجرحى.



وذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن صواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن أيضا، بالتزامن مع الانفجارين.

ولم يُعلن بصورة رسمية بعد اعداد الضحايا في الانفجارات. كما تم شن حملة أمنية وتفتيش في الأحياء السكنية الواقعة قرب مطار عدن وزيادة عدد نقاط التفتيش.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام يمنية، أن وزراء الحكومة اليمنية الجديدة، تم نقلهم إلى قصر المعاشيق؛ وذلك بعد استهدافهم في مطار عدن بقذائف هاون فور وصولهم.

واتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الحوثيين بالوقوف وراء الانفجارات، قائلاً "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع اعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الارهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني وان دمائنا وارواحنا لن تكون أغلي من دم اليمنيين".



وأضاف الوزير اليمني في تغريدة على صفحته الرسمية عبر تويتر "نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

ومن المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، اليوم الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك.

وتواجه الحكومة اليمنية الجديدة التي تتكون من 24 وزيرا جملة من التحديات أبرزها: التحدي الأمني في المناطق المحررة ودمج الأجهزة الأمنية كما نص على ذلك اتفاق الرياض، والتحدي العسكري المتمثل في دمج التشكيلات العسكرية في وزارة الدفاع كما نص على ذلك اتفاق الرياض.

وفي الثامن عشر من ديسمبر الجاري، صدر قرار جمهوري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، أن قرار تشكيل الحكومة جاء بعد الاطلاع على "دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى اتفاق الرياض".

وقال حينها رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، معين عبد الملك: "ثقتنا عالية بالدعم الأخوي الصادق من أشقائنا في المملكة ودول تحالف دعم الشرعية".

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات".